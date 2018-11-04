Впервые на матче украинской Премьер-лиги будет работать полностью женская бригада арбитров. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В рамках 14-го тура "Львов" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Начало – в 17.00. Главным арбитром матча назначена Екатерина Монзуль.

Ассистентами на линиях будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, которые дебютируют в Премьер-лиге. Четвертым рефери назначена Анастасия Романюк.

Это первый случай, когда матч элитного украинского дивизиона обслужит бригада арбитров, полностью состоящая их женщин.

Ранее женская бригада арбитров обслужила матч чемпионата Украины среди 21-летних.

Напомним, вчера киевское "Динамо" уступило "Шахтеру" и практически потеряло шансы в борьбе за чемпионство.

Однако тренер бело-синих остался доволен игрой, заявив, что его команда атаковала больше и не заслужила на поражение.