Сегодня, 4 ноября, на 34-м году жизни, в больнице скончалась активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой.

Активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" сегодня в 19.00 собираются под стенами Министерства внутренних дел (ул. Ак. Богомольца, 10) с требованием объективного расследования убийства.

"Ее Убили. Она не пережила нападение. Мы ждем объективных данных. Мы требуем имена заказчиков. Теперь уже убийства. Ждем всех неравнодушных в 19:00 под МВД на Богомольца. Будем вспоминать нашу Катю", - говорится в сообщении сообщества в Facebook.

Если верить опубликованной на странице информации, то аналогичные мероприятия пройдут как минимум в Херсоне, где работала Гандзюк, и Львове.

Фото: facebook.com

Напомним, после ее смерти Еврокомиссар по вопросам европейской политики сделал заявление о смерти Екатерины Гандзюк, в котором требовал объективного расследования убийства активистки и наказания виновных.

Президент Петр Порошенко также сделал заявление.