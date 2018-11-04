Три человека погибли и один госпитализирован в результате пожара в 5-этажном доме по улице Рабочая в Днепре.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар возник в 1-комнатной квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома.

В результате пожара погибли двое взрослых людей и один ребенок.

Еще один ребенок госпитализирован в больницу.

Причины возникновения пожара выясняются сотрудниками Национальной полиции.

Ранее спасатели предупредили жителей Днепра о надвигающемся шторме и угрозе пожаров.

Спасатели отметили, что на большей территории области сохранится также и чрезвычайно высокая пожарная опасность (5 класса), а в течение этих трех суток, начиная с 28 октября, в Днепре и местами по области сохранятся порывы юго-западного ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

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