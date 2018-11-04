Наиболее распространенный у мужчин рак простаты. Он обычно болезнь развивается медленно и длительное время человек не знает, что болен, напомнила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook в рамках акции "Movember", когда в ноябре мужчины всего мира не бреют лицо, привлекая таким образом внимание к проблеме болезни.

"Риск заболеть раком простаты увеличивается с возрастом. В большинстве случаев им болеют мужчины старше 50 лет. Поэтому всем мужчинам 50+ рекомендуется сдать простой анализ крови на ПСА (простат специфический антиген), а также пройти осмотр у уролога, который может выявить заболевание", - пишет Супрун.

Также она напомнила об основных симптомах рака простаты, при которых надо немедленно обратиться к врачу:

повышенная потребность в мочеиспускании, особенно ночью;

сложно начать мочеиспускание;

боль или жжение при мочеиспускании;

ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью опорожнен;

кровь в моче или сперме;

мучительная эякуляция;

боль в спине, бедре или тазу, которая не исчезает.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" информировала, что Супрун настаивает, что вакцина от гриппа абсолютно безопасна для людей.