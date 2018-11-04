Президент Петр Порошенко требует от правоохранителей сделать все необходимое для раскрытия убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он заявил во время встречи с украинской общиной в Анталии (Турция), трансляция которой велась на странице президента в Facebook.

Он рассказал, что ему сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, которую облили кислотой, умерла в больнице.

"Я хочу обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное для того, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых. И мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло, совместно помочь правоохранительным органам, полиции, чтобы зло было наказано", - добавил президент.

В социальной сети Facebook также появилась публикация, посвященная смерти Гандзюк.

"Україна зараз переживає дуже непрості часи: щотижня ми втрачаємо наших воїнів-героїв, які під кулями російських окупантів гинуть на Донбасі. У мирних регіонах, на жаль, теж відбуваються страшні трагедії.

Кілька хвилин тому мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якої була скоєна атака нелюдів, померла в лікарні.

Звертаюся до правоохоронців зробити все можливе, аби вбивці Катерини Гандзюк були знайдені, опинилися на лаві підсудних та були покарані. Ми всі маємо об’єднати зусилля та допомогти правоохоронним органам для того, щоби зло було покаране".

Как сообщалось, после гибели Гандзюк Еврокомиссар по вопросам европейской политики сделал заявление, в котором настоял на наказании всех виновных.