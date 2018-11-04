Лидер политического движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук избран председателем политсовета партии "За життя", которую возглавляет Вадим Рабинович.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Решение было принято в воскресенье во время первого этапа внеочередного съезда.

"Избран новый состав политсовета политической партии "За життя", по результатам единогласного голосования на съезде председателем политсовета партии "За життя" избран Виктор Медведчук, который также выступил на съезде и изложил позицию партии по наиболее актуальным текущим вопросам", - говорится в сообщении.

Ранее пост главы политсовета занимал нардеп Евгений Мураев, который в сентября объявил, что выходит из партии "За життя" и создает свой политпроект - партию "Наши".