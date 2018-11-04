Национальная полиция подтвердила факт смерти активистки Екатерины Гандзюк, которую в июле облили кислотой.

"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - сказано в сообщении.

Как сообщала "Страна", Екатерина Гадзюк умерла сегодня в больнице. По предварительной версии, у нее оторвался тромб.

Екатерина Гандзюк родилась 17 июня 1985 года в Херсоне. Всю свою жизнь прожила в Херсоне, где и стала известной благодаря своей политической и общественной деятельности. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, и.о. главы делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советником херсонского городского головы. Кроме того, работала национальным волонтером ООН.

Редакция интернет-газеты "Страна" присоединяется к соболезнованиям в связи со смертью Катерины.

Соболезнования высказал и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.