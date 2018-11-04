Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан подчеркнул, что злоумышленники, которые совершили нападение, приведшее к смерти и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, должны быть преданы суду.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Очень опечален новостью о кончине невероятно смелой Катерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Преступники (совершившие – ИФ) это порочное злодеяние, должны быть преданы суду. Мои мысли связаны с ее семьей и друзьями", - написал Хан.

Напомним, Хан посетит Украину с официальным визитом 9 ноября. По всей видимости, целью визита станет обсуждение повестки дня реформ, а также прогресса, достигнутого в рамках Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Как сообщала "Страна", информация о смерти активистки появилась ранее на странице сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцсети Facebook. Позже эту информацию подтвердили в столичном главке полиции и президент Петр Порошенко.

Как мы сообщали также, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".

Задержаны несколько подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Всех подозреваемых держут под стражей.