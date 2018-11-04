В воскресенье, 4 ноября, следователи изменили квалификацию нападения на и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета, советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, квалифицировав его как оконченное преступление.

"В настоящее время уголовное производство по факту нападения на Екатерину Гандзюк расследуется как оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ)", - говорится в обнародованном Департаментом коммуникации Национальной полиции Украины в воскресенье днем сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган напомнила, что правоохранителями установлено 5 человек, которые подозреваются в организации и совершении преступления и всем им судом была избраны меры пресечения.

"Сейчас под стражей находятся С.Торбин и М.Грабчук, другим, в связи с сотрудничеством со следствием, суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого было: допрошено 367 человек; назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 осмотров", - написала она в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье днем.

Кроме того, отметила Л.Сарган, центральным управлением СБ Украины проводится досудебное расследование по факту определения заказчика указанного преступления, в связи с чем "28 октября С.Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в г.Киев".

Ранее сообщалось, что следственная группа полиции Киева проводит осмотр тела и следственные действия по факту смерти Е.Гандзюк.

"Расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины. В то же время полиция оказывает необходимую помощь в рамках полного раскрытия преступления", - добавили в Нацполиции.

Информация о смерти активистки появилась ранее в воскресенье в странице сообщества "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцсети Фейсбук. Позже эту информацию подтвердили в столичном главке полиции и президент Украины Петр Порошенко, который потребовал от правоохранителей найти и привлечь к отвественности виновных в преступлении.

Как сообщалось, 31 июля утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".

Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 УК Украины).

Задержаны несколько подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В середине сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что возможный организатор покушения на Е.Гандзюк заявил о готовности давать показания.

19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в совершении нападения на Е.Гандзюк, двое взяты под стражу, еще троим суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также сделал заявление после смерти Гандзюк о преступлении "которое не имеет срока давности".