На Сицилии в результате сильного наводнения погибли 12 человек. Девять из них были членами двух семей, которые проживали в одном доме в коммуне Кастельдаччиа. Об этом сообщает агентство ANSA.

Люди погибли, когда дом затопила река, вышедшая из берегов. В числе жертв - дети в возрасте одного, трех и 15 лет. Также итальянские СМИ сообщают, что двое жителей злополучного дома смогли выбраться из ловушки.

Как сообщает BBC News, еще три человека погибли, когда их автомобили смыло в реку. Также в Викари был найден мертвым мужчина, пропавший накануне без вести. Его автомобиль затопило водой - он не успел выбраться.

Фото: ansa.it

This is the aftermath of dire flooding in Sicily outside a home were nine people are believed to have died https://t.co/qbNq82PXJr pic.twitter.com/qxGHBgGnpZ