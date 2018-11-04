Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что совершенное против скончавшейся сегодня и.о. советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк преступление не имеет срока давности. Об этом он написал в своем Twitter.

"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее - без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память ...", - написал Владимир Гройсман.

Как сообщала "Страна", нападение на Гандзюк случилось 31 июля утром в Херсоне. Неизвестный облил концентрированной серной кислотой девушку возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как "нанесение тяжких телесных повреждений", а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью".

Следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Екатерины Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 УК Украины).

Напомним, о смерти активистки раньше всех сообщили в группе "Хто замовив Катю Гандзюк?" в соцсети Facebook. Позже эту информацию подтвердили в полиции и президент Украины Петр Порошенко.