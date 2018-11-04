После того, как Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний по блокировке "безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России, а также запретила перечислять средства (вывод капитала) за пределы России, "Страна" поинтересовалась у киевлян их мнением.

Прохожие уверены, что Россия не внесла Петра Порошенко в список санкций из-за бизнеса украинского президента в РФ. Есть мнение и о том, что санкции показали истинное отношение президента к "стране-агрессору". "Он просто ведет свою игру, о которой нам неизвестно", - уверены прохожие.

"У него там заводы. Мне говорили, что шоколад нормально приносят. Танки, аккумуляторы, говорят, в России все это делают", - говорят киевляне.

"В Германии идет украинская позиция, против России. Нам формируют мнение. Нам все время говорят, что русская сторона в любом случае плохая, даже когда нет Порошенко в санкциях. Я не знаю, как проанализировать это. Думаю, это сразу не видно. Все сложнее", - сообщили нам туристы.

"Им виднее. Это заговор", "Против президентов - Путина, Порошенко... - не вводят санкции", "Россия вводит народ в заблуждение. Это дискредитация Порошенко, чтобы показать, что это "дружбан" Порошенко. "По факту, считаю, что на верхах уже все решено", "правительство и министров надо отправить на Змеиный остров вместе с охранниками. Чтобы они там пожили несколько лет в изоляции", - говорят люди.

"Это психологический момент, чтобы разругать людей. Почему вы спрашиваете именно о Порошенко? Это дискриминация...", - видят заговор в вопросе некоторые респонденты.

Некоторые киевляне не интересуются политикой и не смогли ответить на вопрос нашего корреспондента. Были прохожие, которые выступили против любых санкций, как российских так и украинских. "Там другой мир. Там им нужно было. Потому что это Россия", "Нужно находить выход из ситуации. Кто же вводит санкции против президентов? Пусть ездит в Россию и отстаивает Украину", - говорят люди.

Как сообщала "Страна", в России объяснили, почему не включили в санкционный список министра юстиции Петренко.

Ранее журналист "Страны" Олеся Медведева в Блоге Ясно-Понятно подробно рассказала о санкциях России против Украины. Где тут зрада и в чем замысел?

Напомним, в Европейском союзе назвали антиукраинские санкции России необоснованными.