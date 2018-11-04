Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала "манипуляцией" сообщение о том, что британские компании по предоставлению финуслуг смогут иметь доступ к европейским рынкам после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Sky News.

Представитель правительства в воскресенье назвал "спекуляцией" эти сообщения, ранее опубликованные газетой The Sunday Times.

"Премьер-министр ясно давала понять, что мы добиваемся прогресса на переговорах о будущих отношениях с ЕС, и что соглашение по условиям выхода из ЕС готово на 95%. Переговоры продолжаются", - добавил он.

Пребывание в таможенном союзе ЕС позволило бы, в частности, избежать восстановления полномасштабного погранконтроля на границе с Ирландией. Данный вопрос до сих пор фигурирует в списке нерешенных проблем между Брюсселем и Лондоном.

Напомним, по данным источников газеты The Sunday Times, переговорщики от Великобритании и ЕС достигли предварительного соглашения по всем аспектам будущих взаимоотношений между Великобританией и Евросоюзом в сфере услуг, а также обмена информацией.

Как сообщала "Страна", после Brexit жители Британии стали массово подавать заявки на ирландский паспорт.