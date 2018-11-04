Сегодня умерла 33-летняя Екатерина Гандзюк, активистка из Херсона, которую в конце июля облили кислотой. Это было резонансное преступление и поэтому смерть вызвала бурю возмущения. На 7 часов в воскресенье около здания МВД собираются на акцию протеста друзья Гандзюк.

Мы же вспоминаем кем была Екатерина и что говорят после ее смерти.

От антикоррупционных расследований до кислоты

Катя Гандзюк родилась 17 июня 1985 года в Херсоне. Где и прожила всю свою жизнь. Была депутатом Херсонского областного и городского советов, советником херсонского городского головы. Кроме того, работала национальным волонтером ООН.

В 2003-2015 годах была активисткой партии "Батькивщина". Участвовала в оранжевой революции и Евромайдане. Занималась антикоррупционными расследованиями, критиковала полицию и чиновников, а также "пророссийские силы" Херсонской области.

31 июля этого года на Гандзюк было совершено нападение. Мужчина поджидал ее возле подъезда, после чего плеснул на активистку кислотой.

Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Дело о нападении было квалифицировано как покушение на убийство.

Активистка Катя Гандзюк в больнице

1 августа специальным санитарным бортом Гандзюк отвезли в Киев. Уже на следующий день ей была предоставлена госохрана. Параллельно в Херсоне Нацкорпус разгромил здание облпрокуратуры. Члены организации, по их словам, призывали к ответу за случившееся прокурора области.

За опознание напавшего на Катю Ганздюк было объявлено вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Подозреваются ветераны АТО

В результате следствие задержало подозреваемых - пятерых бывших участников АТО. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин (на фото ниже) и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения.

В полиции отмечали, что они "патриотически настроены".

А их адвокаты делали упор на то, что ветераны АТО напали на Гандзюк потому что считали ее сепаратисткой.

Кто является заказчиком преступления - до сих пор не ясно. В начале сентября активисты и друзья Кати обратились к подозреваемым с призывом назвать тех, кто отдал им приказ совершить нападение. Но реакции на этот призыв до сих пор не последовало.

Владимир Васянович проходит по делу как соучастник в нападении. В конце февраля 2016 года в Европарламенте проходила фотовыставка "Переможці", посвященная героям АТО.

Фотографии Васяновича, на теле которого видны татуировки с нацистской символикой, обнаружил в подсобке польский журналист. Об этом рассказал блогер Анатолий Шарий.

Шарий обнаружил и другие подтверждения того, что Васянович - приверженец неонацистской идеологии. В частности, на многочисленных снимках, приведены в видео, он снимается на фоне свастики и со вскинутой вверх рукой.

Что происходило с Гандзюк после нападения

В конце августа состояние Гандзюк значительно ухудшилось. Ей нужны были лекарства, которых нет в Украине. Тем временем продолжалось расследования дело о покушении на убийство.

В СБУ засекретили данные о заказчиках нападения. Двух подозреваемых атошников оставили в СИЗО, а одного отпустили под домашний арест.

К концу сентября Катя Гандзюк перенесла 11 операций. Тогда же девушка заявила, что не сомневается в том, что все задержанные - причастны к покушению на ее жизнь. Также она записала видео, где сказала, что выглядит плохо, но лучше, чем справедливость и правосудие в Украине.

На Банковой был проведен митинг "Молчание убивает", который был многочисленными нападениями на активистов. На него отреагировал президент Петр Порошенко. Он отметил, что "разделяет беспокойство".

Полиция подтвердила смерть Гандзюк

4 ноября активистка Катя Гандзюк умерла. По предварительным данным, от разрыва тромба. Полицейские узнали о случившемся из социальных сетей.

"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - сказано в сообщении Национальной полиции.

Что пишут в соцсетях

"Умерла Катерина Гандзюк. Пусть в пекле горят ее убийцы и заказчики, а также те, кто их покрывает от правосудия! Пусть будут прокляты, такую девушку с муками лишили жизни", пишет журналист Татьяна Высоцкая.

"Убийство Екатерины Гандзюк это Врадиевка Петра Порошенко. Но, в то же время, это гораздо хуже чем Врадиевка. Врадиевка – это был шок, сбой системы, ментовский произвол. На который, все же, при желании было легко найти управу просто по звонку из Киева. Здесь же мы имеем дело с ситуацией, которая не просто неуправляема, она никого по-настоящему и не шокирует. За пять лет бандитизм сросся с политикой, с властью и сам стал властью. Дело Гандзюк вызвало резонанс исключительно из-за близости покойной к посольствам. Но в нем нет совершенно ничего, что способно как-то особенно удивить жителей тысяч населенных пунктов по всей стране. Это их повседневная жизнь. И даже если завтра вдруг найдут заказчика, толку то? У дракона сразу же вырастет новая голова. Nomen illis legio", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

"Гибель Катерины Гандзюк - это трагедия, которая станет одним из символов нашего времени. Теперь это не нападение - это убийство, это высшая мера. Убийцы действовали в составе группы, они установлены и задержаны, четверо из пяти участников убийства признались в совершении преступления, их показания подтверждены следствием. Это воины-добровольцы, настоящие герои войны, одному из них после тяжелого ранения в бою пришлось ампутировать ногу. Тем страшней то преступление, которое они совершили, тем тяжелей их ответственность. Свою славу и честь они запятнали убийством. Думаю, сейчас нужен судебный процесс, как можно быстрей, и нужен пожизненный срок для убийц. Получив публичный позор на суде и получив пожизненное, которое отрезает все пути, убийцы расскажут все - и все свои истинные мотивы, и были ли заказчики у этого убийства, либо кто мог быть в нем заинтересован. Мне кажется, в таком деле нужен суд присяжных, и максимальная скорость рассмотрения, для чего необходим качественный состав судей. Не знаю, возможно ли это в Херсонской области, но понимаю, что наиболее логичная реакция государства", - пишет журналист Юрий Бутусов.

"В Словакии киллеров и заказчицу убийства журналиста Яна Куцяка задержали спустя 7 мес, в Болгарии убийство и изнасилование журналистки Виктории Мариновой раскрыли за неделю...У нас, как на другой планете - следствие идет 3 мес, девушка умерла. Так кто заказал Катерину Гандзюк? Тик-так", пишет журналист Юли Рябчун.

"Может прозвучит цинично, но. Пока полиция будет бегать за Крюковой, чтобы в угоду своему начальству хлопнуть ее за вождение якобы в нетрезвом виде.

Пока СБУ будет открывать дела за госизмене против меня, за то что пишу правду про гнойных партнеров Порошенко.

Пока Генпрокуратура будет изучать соединения Седлецкой.

Простых украинцев будут грабить, убивать, обливать кислотой и переезжать джипами.

Потому что силовые и правоохранительные структуры в нашей стране превратились из инструмента защиты граждан, в инструмент защиты власти.

Поэтому когда граждан убивают и калечат для власти это даже хорошо. Можно будет больше вбросить «пустых» бюллетеней.

А если убивают борцов против системы - это ещё лучше. Так как это не только лишний бюллетень, но и меньше возни.

Кстати, отдельно хотелось бы сказать за организаторов акции «Її вбили» который сегодня идут на Богомольца. И к ним примкнувшим.

Что же вы, гни%ы, не ходили туда после покушения на Гандзюк? Ждали более серьёзного способа попираться?

Дождались.

Надеюсь, испробуете такой же пиар на себе", эмоционально выступил журналист Александр Дубинский.

Порошенко призывает покарать виновных

"Україна зараз переживає дуже непрості часи: щотижня ми втрачаємо наших воїнів-героїв, які під кулями російських окупантів гинуть на Донбасі. У мирних регіонах, на жаль, теж відбуваються страшні трагедії. Кілька хвилин тому мені повідомили, що активістка Катерина Гандзюк, проти якої була скоєна атака нелюдів, померла в лікарні. Звертаюся до правоохоронців зробити все можливе, аби вбивці Катерини Гандзюк були знайдені, опинилися на лаві підсудних та були покарані. Ми всі маємо об’єднати зусилля та допомогти правоохоронним органам для того, щоби зло було покаране", написал у себя в Facebook президент Украины президент Петр Порошенко.