Сегодня после внезапной смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в соцсетях вспомнили про подозреваемых в ее убийстве, которые являются участниками боевых действий и были отмечены государственными наградами.

"Итак, активистка Гандзюк умерла. Один из ее убийц был активно распиарен ТСН, а украинские "СМИ" активно мочили меня, когда я разоблачил его. Сегодня у украинских "СМИ" траур, верно?", - отмечает блогер Анатолий Шарий.

В комментариях пользователи выражают обеспокоенность украинским правосудием, по которому патриотам зачастую избирается облегченная мера наказания вместо 15 лет тюремного срока в тюрьме за "убийство".

Фото: Анатолий Шарий/Facebook

"Васяновича теперь можно считать убийцей, или по-прежнему "хулиганство", т.к. патриот?", - комментируют пользователи.

Пользователи соцсетей задаются вопросами о том, как теперь найти виновных в смерти девушки. Многие пишут, что "от 30% ожогов тела не умирают", намекая на некомпетентность медиков. Другие вспоминают сообщения на некоторых украинских телеканалах, журналисты которых позволили себе выражения об инциденте, как о пустячном "троллинге".

Напомним, нападение на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк совершили 31 июля. Неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой и скрылся. В результате девушка получила ожоги 35% поверхности тела. Полиция рассматривает нападение как "покушение на убийство".

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО: Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения.

Изначально в соучастии нападения на Гандзюк подозревали 6 человек.

Также мы сообщали, что во Львове автор граффити "Кто заказал Катю Гандзюк?" ударил ножом в грудь капитана полиции.