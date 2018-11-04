В Киеве полицейские узнали о внезапной смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк не от врачей, а из сообщений пользователей в соцсетях. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился. Полицейские проводят необходимые следственные действия", - говорится в сообщении полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, знакомые Гандзюк сообщают, что 33-летняя активистка скончалась из-за разрыва тромба.

На Гандзюк напали 31 июля, когда она выходила из дома. Ее облили кислотой. Более 3 месяцев Гандзюк проходила лечение, перенесла около десяти операций.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения.

В конце октября Сергея Торбина этапировали из Херсонского следственного изолятора в следственный изолятор СБУ в Киеве.

Ранее Гандзюк записала видеообращение к общественности и власти: "Выгляжу плохо, но лучше, чем справедливость и правосудие в Украине".