33-летняя советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, о смерти которой сообщили сегодня в Facebook-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?", скончалась из-за разрыва тромба. Об этом сообщают активисты и журналисты в соцсетях. Информацию подтвердил волонтер Роман Синицын в интервью "Громадському".

Знакомые Гандзюк не верят, что смерть наступила так внезапно, ведь девушка чувствовала себя легче и шла на поправку.

В последнем своем обращении Екатерина Гандзюк заявила, что "нашей стране трудно переваривать огромное количество регионалов, сепаратистов и "мусоров", чтобы хоть как-то выжить".

Адвокат Маси Найем и предприниматель Владислав Грезев также подтверждают информацию о смерти Гандзюк.

"Катя Гандзюк умерла. Перенося многочисленные операции после ожогов от кислоты, не выдержал тромб. Час назад", - написал в Twitter Грезев. Отметим, что за десять минут после публикации Владислав Грезев удалил сообщение.

Напомним, 31 июля на девушку напали у ее дома и облили кислотой. Более 3 месяцев Гандзюк проходила лечение, перенесла около десяти операций.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения.

В конце октября Сергея Торбина этапировали из Херсонского следственного изолятора в следственный изолятор СБУ в Киеве.

Ранее Гандзюк записала видеообращение к общественности и власти: "Выгляжу плохо, но лучше, чем справедливость и правосудие в Украине".