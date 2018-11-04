Украине сегодня вступил в силу закон об экстрадиции, принятый только с шестого раза. Документ в субботу, 3 ноября, был официально обнародован в газете "Голос Украины".

Закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче" позволяет упростить порядок выдачи разыскиваемых лиц из Украины.

Напомним, законопроект №6149 предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс, а также предоставляет возможность международному преступнику попросить о быстрой экстрадиции из Украины, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции.

Это позволит сократить сроки пребывания такого лица под стражей с целью его экстрадиции. Упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты нацбезопасности Украины или что разыскиваемый является гражданином Украины.

Ранее Петр Порошенко подписал закон об уголовном преследовании за незаконный вывоз леса и дров.

Как сообщала "Страна" депутаты изменили порядок доведения законов до населения Украины.