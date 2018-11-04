В воскресенье, 4 ноября, умерла жертва нападения в Херсоне активистка Катя Гандзюк. Об этом стало известно из сообщения в Facebook-сообществе "Хто замовив Катю Гандзюк?", в котором общественность информировали о ходе расследования.

"Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации!" - говорится в тексте сообщения.

На управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета Катерину Гандзюк напали 31 июля. Около 08:30 чиновница вышла из подъезда собственного дома и направилась по своим делам, а из кустов навстречу вышел парень лет 20-25 с емкостью в руках. Поравнявшись с женщиной, он плеснул содержимое емкости ей в лицо и сбежал.

Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. Торбин в подозрении фигурирует как организатор покушения.

В конце октября Сергея Торбина этапировали из Херсонского следственного изолятора в следственный изолятор СБУ в Киеве.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк родилась 17 июня 1985 года в Херсоне. Всю свою жизнь прожила в Херсоне, где и стала известной благодаря своей политической и общественной деятельности. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, и.о. главы делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советником херсонского городского головы. Кроме того, работала национальным волонтером ООН.

Редакция интернет-газеты "Страна" присоединяется к соболезнованиям в связи со смертью Катерины.