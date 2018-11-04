Мировые государства усиливают контроль цифрового авторитаризма, прикрываясь лозунгами о "борьбе с фейковой информацией" и лишая своих граждан доступа к Интернету. К такому выводу пришла американская неправительственная организация Freedom House в своем ежегодном отчете. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В результатах говорится об уровне свободы слова в 65 странах (это 87% пользователей интернета по всему миру). Украина в этом докладе позиционируется как "частично свободное" государство, где однако "заметных изменений не произошло".

При этом свобода интернета во всем мире снижается уже восьмой год подряд. Самый высокий показатель ухудшения ситуации наблюдали в Египте и Шри-Ланке, в Камбодже, Кении, Нигерии, на Филиппинах и Венесуэле. Улучшение были зарегистрированы в 19 странах, при этом улучшили свой рейтинг Армения и Гамбия.

В 17 странах из 65 были приняты или предложены законы, ограничивающие деятельность интернет-СМИ под предлогом борьбы с "фейковых новостями" и онлайн-манипуляциями. В 13 странах выявлены факты преследования граждан за распространение якобы ложной информации.

Власти требуют контроля над персональными данными: с июня 2017 правительства 18 стран увеличили государственный надзор, ослабляя уровень шифрования, чтобы получить неограниченный доступ к данным пользователей. По меньшей мере 15 стран рассмотрели законы о защите данных.

Все больше правительств манипулируют содержанием соцсетей: в 32 из 65 исследованных стран были зарегистрированы комментаторы в виде "ботов" или "троллей". Эта практика стала распространенной и технически совершеннее в последние годы в Facebook и Twitter.

Украина защищается от России на фоне информационной войны

Рейтинг Украины авторы отчета оценили в 45 баллов. За 7 лет в стране ухудшились показатели от "свободной" до "частично свободной".

"Украина стремилась защитить свободу интернета на фоне конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами и информационной войны с Кремлем. В 2017 году президент Петр Порошенко из соображений безопасности заблокировал несколько распространенных российских интернет-платформ; некоторые пользователи социальных медиа предстали перед судом за высказывания, которые были оценены как "призывы к экстремизму и сепаратизму". Жители оккупированных территорий имели проблемы с доступом к интернету, а журналисты подвергались техническим атакам через интернет и физическому насилию с обеих сторон конфликта", - говорится в отчете Freedom House "Свобода в интернете-2018".

Украинские эксперты связывают это с постоянными стремлениями украинских силовых структур "контролировать и запрещать" свободу слова в интернете, несмотря на украинское законодательство, а также с внесудебным блокированием интернет-ресурсов в Украине соответствующими решениями различных органов власти, говорится на сайте Freedom House Ukraine.

Почти в половине из 26 стран, снижение свободы доступа к интернету была связана с выборами. 12 стран страдали от наплыва дезинформации, цензуры, кибератак и арестов критиков правительства во время проведения выборов. В Венесуэле, когда в мае проходили президентские выборы, власть приняла закон про строгие сроки заключения за разжигание "ненависти" в интернете. В Камбодже накануне парламентских выборов в июле 2018 наблюдался всплеск арестов и тюремных приговоров из-за онлайн-высказываний.

Правительства по политическим соображениям прерывали предоставления интернет-услуг: пользователи в 22 странах подверглись блокировки хоть одной соцсети или коммуникационной платформы. В 13 странах правительства намеренно препятствовали работе интернета или мобильных телефонных сетей. В России и Иране пытались заблокировать Telegram.

Среди положительных изменений можно выделить рост в рейтинге свободы от Армении. Ее впервые назвали "свободной" после бархатной революции апреля 2018 года. Свобода интернета улучшилась и в Эфиопии после того, как ее новый премьер-министр освободил из тюрем известных блоггеров, ослабил строгие ограничения в интернете, дав гражданам больше свободы высказываться в соцсетях и участвовать в обсуждении возможного выхода их страны с авторитаризма.

Кстати, худшую оценку свободы слова получил Китай - 88 баллов. Его называют страной, которая "наиболее нагло" руководит интернетом и учит мир цифровому авторитаризму.

Ключевые выводы Freedom House о свободе интернета-2018:

Фото: radiosvoboda.org

Как сообщала "Страна", глава Freedom House в Украине вспомнил о главреде "Страны" Игоре Гужве, рассказывая об ухудшении ситуации со свободой слова.

Также мы писали, что Freedom House обеспокоилась нападениями на журналистов в Украине.