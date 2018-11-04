В Украине активизировались мошенники по ввозу транзитных авто на еврономерах. Посредники предлагают местным жителям по 600-1000 гривен за их документы, чтобы оформить ввозимые евроавто. В дальнейшем псевдовладельцам может грозить штраф и даже тюремный срок. Об этом сообщает "Обозреватель".

В полиции Нововолынска на Волыни говорят, что от пострадавших собралось уже более 20 заявлений. Пока что ни одно из них не дошло до суда. "Примерно год назад к нам стали поступать первые заявления. Но отыскать мошенников, которые этим занимаются, непросто. Нужно доказать факт мошенничества. Однако это все возможно, поэтому мы работаем", - рассказал заместитель руководителя Нововолынского отделения полиции Вадим Сватко.

Суть схемы в том, что закон у нас не регулирует ввоз таких иностранных авто. Поэтому с оформлением есть проблемы. По словам автоблогера Николая Бабикова, если посредники будут ввозить авто, оформив его на иностранца, то это обойдется им дорого. Намного выгоднее записать машину на украинца. Последствия такой схемы неприятны. "Человек на руки получит 600 гривен, а потом ему придет штраф минимум на 8,5 тысяч гривен. При этом в багажнике такой машины могут оказаться наркотики, и тогда уже штрафом не отделаешься", - говорит Бабиков.

Автоблогер уверен, что много таких автомобилей в Украине идут на разборку. Поэтому отыскать нового владельца, чтобы предъявить ему претензии, достаточно сложно. И это авто всегда будет "висеть" на том, кто дал свои документы.

Фото: obozrevatel.com

Схема действует во всех районах рядом с границей и пунктами перехода. В Ужгороде есть переход в Словакию. Посредники работают по обе стороны границы. "В Словакии они отыскивают ромов, бездомных... И эти авто оформляют сначала на них. А в наших селах и городках тоже находят социально неблагополучных людей, пенсионеров, стариков, и берут их документы на оформление автомобилей", - рассказывает член правления общественной организации "Доступное авто" по Закарпатью Павел Билецкий.

По его словам, пока штрафы людям приходят по 8,5-10,5 тысячи гривен. Однако по новому закону, который хотят принять в Верховной Раде, штраф будет составлять от 34 до 170 тысяч гривен. "А через три года его могут привлечь к уголовной ответственности. Хорошо, если такой человек не ездит за границу. А если выезжает, то его просто остановят на границе, скажут, что вы пропустили все сроки пребывания авто в Украине, составят протокол и отправят в полицию. Человека ждет реальный срок. И доказать, что машина не твоя – невозможно", – подытожил Билецкий.

Ранее "Страна" уже писала про схему мошенничества с авто на евробляхах, которая набирает оборотов в Украине.

Как сообщала "Страна", "евробляхеры" анонсировали митинг под Верховной Радой с участием 70 тысяч авто.

Также стало известно, что автомобили на еврономерах решили не пускать в Украину без залога.