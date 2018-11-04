В субботу, 3 ноября, на улице Грушевского на парковке возле ресторана "Саперави" ограбили футболиста "Арсенала" Артема Гаевского. Об этом "Страна" узнала из собственных информированных источников в МВД.

Инцидент произошел в вечером. 27-летний потерпевший ужинал в грузинском ресторане, когда воры разбили стекло в его припаркованном неподалеку автомобиле Mini Cooper с именными госномерными знаками "ИНЗА" и вынесли все ценности из салона машины подчистую.

Среди украденного - пистолет для стрельбы резиновыми пулями ПМР (Макаров травматический), ключи от квартиры и личные документы футболиста.

Откуда у юного футболиста разрешение на травматическое оружие, если оно положено только правоохранителям и журналистам - неизвестно. Полиция завела дело по ч.1 ст.185 УК Украины (кража), однако воров пока не задержали.

Футболисту, вероятно, пришлось воспользоваться аварийной службой открытия замков, чтобы попасть домой без украденных ключей, если у родственников не нашлось дубликатов.

Артем Гаевский является нападающим из молодежного состава "Арсенала", он участвовал в матчах Украинской Премьер-лиги.

Фото: www.upl.ua

Как сообщала "Страна", в центре Киева босые мужчины ограбили квартиру на 250 тысяч.

Напомним также, что в Киеве ограбили авто с сидящим внутри офицером Службы внешней разведки. Возможно, украдены секретные документы.

Ранее мы также сообщали, что гранату в квартиру лидера С14 мог швырнуть экс-боец "Азова", в этом уверены полицейские.