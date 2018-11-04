В Киеве 4 ноября на проспекте Победы произошла авария, в которой автомобиль BMW потерял управление, вылетел на тротуар и снес два дерева. При этом водитель и пассажиры скрылись с места ДТП. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель автомобиля BMW на литовских номерах вылетел с проезжей части на тротуар, проехал по нему 70 метров и влетел в зеленую зону, при этом снес два дерева. По прибытию полиции, водителя и пассажиров в автомобиле не было", – говорится в сообщении.

По словам очевидцев, что вместе с водителем сбежали трое пассажиров. В автомобиле в результате удара сработали подушки безопасности.

Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Как сообщала "Страна", в Киеве на Шулявском мосту случилось тройное ДТП. Автомобиль завис над мостом.

Напомним также, что на бульваре Дружбы народов перед мостом Патона случилось тройное ДТП.

Ранее "Страна" публиковала видео момента ДТП в Киеве, где мотоциклист влетел в легковушку на Окружной дороге.