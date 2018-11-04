В Греции 4 ноября произошло три подземных толчка за полчаса, сейсмологическая активность зафиксирована в Ионическом море. Об этом сообщает сайт Европейского средиземноморского сейсмологического цента (EMSC).

Отмечается, что магнитуда подземных толчком составляла 3,5, 4,7 и 4,9 баллов. В частности, первое землетрясение произошло в 02:44. Эпицентр толчков находился в 253 км от Афин и в 27 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.​

Второе землетрясение произошло спустя 20 минут. Эпицентр подземных толчков находился в 285 км от Афин и в 73 км от острова Закинф. Очаг залегал на глубине 10 км.

Третье землетрясение произошло в 03:12 по местному времени. Его магнитуда составила 4,9. Эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. Глубина залегания толчков также находилась на глубине 10 км.

Фото: emsc-csem.org/#2

Как сообщала "Страна", в конце октября Грецию потрясло мощное землетрясение. Удар стихии почувствовали в восьми странах.

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