Сегодня, 4 ноября, во второй день визита украинского президента Петра Порошенко в Турцию, он откроет консульство Украины в турецкой Анталии. Об этом сообщает "Укринформ".

Впрочем, день президента начнется с посещением в Стамбуле предприятия Baykar Makina, которое занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов. После этого Порошенко отправится в Анталию. Позже с участием президента будет открыт центр украинской громады. Кроме того, Порошенко встретится с представителями украинской и крымскотатарской диаспор.

Программой пребывания запланировано также интервью турецкому государственному информационному агентству Anadolu.

Как сообщала "Страна", президент Украины 3-4 ноября находится с рабочим визитом в Турции. здесь его удостоили звания почетного доктора в Турции, он провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем, подписав соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Патриархатом.