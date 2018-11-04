В НАК "Нафтогаз" приступили к выполнению плана "Б" в связи со строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил топ-менеджер компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

Он отметил, что "Северный поток-2" будет построен, несмотря на усилия Киева, так как Германия поддерживает проект. Также Витренко добавил про вероятность, что транзит газа через территорию Украины может полностью остановиться.

По словам топ-менеджера, "Нафтогаз" взялся за реализацию запасного плана. "Мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года", - сказал Витренко.

Он подчеркнул, что это все же резервный вариант. А план "А" - сохранить транзит. О плане "Б" на случай запуска "Северного потока-2" Юрий Витренко заявлял еще в начале октября. Он отмечал, что Украина подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба от запуска "Северного потока-2" и простоя газотранспортной системы после того, как окончится срок действия контракта на транзит газа.

При этом Витренко пояснил, что ни о каких обещаниях канцлера ФРГ Ангелы Меркель сохранить транзит российского газа через Украину он не знает. "Обещанка-цяцянка", - охарактеризовал менеджер слова канцлера ФРГ. "Что значит обещание? У нас нет никакого подписанного контракта. Даже если бы он был, то контракт, подписанный с россиянами, мы понимаем, он ничего не стоит. Мы уже точно знаем, что европейцы не готовы давать никаких гарантий", - заключил Витренко.

Как сообщала "Страна", президент Польши уверен, что газопровод "Северный поток - 2" угрожает Украине и Словакии.

Напомним также, что в финансовой разведке США уверены, что "Северный поток" - 2 экономически задушит Украину.