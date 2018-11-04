С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М". Запуск прошел успешно, спутник был выведен на расчетную орбиту. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны России.

Запуск состоялся в субботу, 3 ноября, в 22:17 (по киевскому времени) с пусковой установки №4 площадки №43. По словам представителя военного ведомства, все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме. "Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - отметили в Минобороны РФ.

Общее руководством пуском осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.

Фото: RT_russian/Twitter

Это четвертый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в, включая состоявшийся в субботу запуск.

Как сообщала "Страна", к аварии российской ракеты-носителя "Союза-ФГ", произошедшей после старта с космодрома Байконур 11 октября, привело неотделение одного из четырех боковых блоков первой ступени ракеты-носителя. Ракета должна была вывести на орбиту корабль с экипажем МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг выполнили аварийную посадку в спускаемом аппарате.

Напомним, Роскосмос официально объявил причину аварии ракеты "Союз".

Также "Страна" публиковала видео аварии "Союза-ФГ".