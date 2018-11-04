На Донбассе в районе операции Объединенных сил 3 ноября были ранены двое украинских военных, еще один получил ранения в воскресенье. Сепаратисты дважды стреляли из запрещенного "Минском" оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба (ООС) в Facebook.

В течение минувших суток боевики 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Сепаратисты вели прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

Золотое и Пески обстреляли из минометов 82-го калибра, а по позициям в районе Невельского НВФ стреляли из вооружения БМП. "Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки под Донецком. Противник открывал прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из очередных средств", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в течение суток, были уничтожены три врага, еще трое - ранены. "С начала суток противник трижды обстрелял наши позиции - в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82-мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – добавили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", в начале месяца боевики 24 раза прицельно обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. 17 раз огонь велся на донецком направлении. В частности, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения обстреливались украинские позиции под Лебединским, Старогнатовкой, Гнутовым, Песками, Водяным и Новотроицким.

Напомним также, что в штабе ООС отвергли планы ведения боевых действий в городах на Донбассе.