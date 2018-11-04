Первая леди США Мелания Трамп заявила, что представители Демократической партии и оппозиционные СМИ пытаются дискредитировать ее мужа, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телекомпания NBC.

"Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что в их силах, чтобы дискредитировать Дональда с помощью ложных обвинений, распространяя фальшивые новости и создавая впечатление, что он не обладает поддержкой американского избирателя", - сообщила Мелания в письме Национальному комитету республиканцев накануне промежуточных выборов в США,

"Это битва, в которой мы должны вместе одержать победу", - написала первая леди, призвав избирателей "зарегистрировать свою поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ ошибаются".

Напоминаем, вице-президент США Майкл Пенс убежден, что Республиканская партия удержит контроль над палатой представителей Конгресса в результате промежуточных выборов, которые состоятся 6 ноября.

Как сообщала "Страна", голливудский актер Алек Болдуин призвал демократов свергнуть Дональда Трампа.

Ранее чета Трампов почтила память евреев, расстрелянных в синагоге Питтсбурга.

Напомним также, что самолет Мелании Трамп задымился через 10 минут после взлета в штате Мэриленд.