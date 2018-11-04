В воскресенье, 4 ноября, официальный курс гривны установлен на уровне 28,15 грн/долл., что сравнимо с показателями пятницы. Об этом сообщает сайт Нацбанка Украины.

Согласно информации регулятора, основные курсы валют на 4 ноября установлены на таком уровне:

28.157863 грн за доллар;

32.080253 грн за евро;

0.428900 грн за российский рубль;

36.383307 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 ноября курс всех валют остался неизменным.

Ранее "Страна" сообщала, что банкиры пожаловались, что спекулянты раскачивают курс доллара, не замечая санкций.

Также мы писали о том, что курс гривни на межбанке укрепляется уже четыре дня подряд.

Как сообщала "Страна", Нацбанк спрогнозировал снижение объема международных резервов на конец 2018 года с $20,7 миллиарда до $19,2 миллиарда. Но учитывая то, что недавно правительство разместило еврооблигации, в 2019 международные резервы могут вырасти до $19,2 миллиардов, что будет составлять 3,2 месяца импорта будущего периода.