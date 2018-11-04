В Сиднее загорелся свадебный автобус с молодоженами на 50 мест. Водитель почувствовал запах дыма, а когда остановился, то увидел, что автобус уже горит. Об этом сообщает 9 News.

Все 45 человек, которые были в салоне, успели быстро выбежать из горящего салона. Водитель пытался потушить пожар огнетушителем, но не смог. Буквально за минуты автобус выгорел. Огонь перекинулся на здание. Его удалось потушить только шести машинам и 20 пожарным.

"Автобус ехал в город вдоль моста на свадебную вечеринку около 11 часов вечера и загорелся", - говорится в сообщении. В автобусной компании заявили, что потратили тысячи долларов на обслуживание транспорта, который только день пребывал в использовании. Сейчас полиция расследует все обстоятельсва ЧП.

Фото: 9news.com.au

Как сообщала "Страна", в Нью-Йорке разбился свадебный лимузин, погибли 20 человек.

Напомним, ранее самолеты саудитов разбомбили свадебную церемонию в Йемене. Невеста и еще 19 человек погибли.

Также "Страна" писала, как молодоженов смыла волна, на фоне которой они позировали.