Ночью 3 ноября на Шулявском мосту произошло тройное ДТП, из-за чего движение транспорта перекрывали в обоих направлениях. Об этом сообщает "Эспрессо".

По словам очевидцев аварии, автомобиль Opel Vectra Caravan, который двигался в направлении станции метро Дорогожичи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Smart Fortwo. От удара малолитражку отбросило в ограждающий барьер, одна железобетонная плита в результате столкновения упала с Шулявского моста, а сам Smart чуть не слетел с путепровода, зависнув в воздухе.

"В результате ДТП пострадали два человека из Opel - их госпитализировали медики скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Двум пострадавшим со Smart врачи оказали помощь на месте. Водитель Citroen ехал один, он не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Информатор", Opel вследствие столкновения задымился, но машина не загорелась. Водителя Opel госпитализировали без сознания.

Фото: espreso.tv

Как сообщала "Страна", на бульваре Дружбы народов перед мостом Патона также случилось тройное ДТП.

Ранее появилось видео момента ДТП в Киеве, где мотоциклист влетел в легковушку на Окружной дороге.

Напомним также, что в Киеве женщина на внедорожнике устроила ДТП с участием маршрутки и сбежала, ее пассажир попытался сжечь авто.