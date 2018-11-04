В воскресенье, 4 ноября, в Украине сохранится сухая и теплая погода, без существенных осадков, утром ожидается туман, на востоке Украины ночью возможны заморозки до -1. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики передают ветер переменных направлений, до 3-8 м/с. Средняя температура воздуха ночью +4...+9 тепла, в восточных областях около 0; днем +10...+15, на Закарпатье +17...+22.

В Киеве 4 ноября без существенных осадков, температура воздуха ночью +7...+9° тепла, днем +12...+14.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 4 ноября самая высокая температура воздуха днем была +14,9 в 1957 году, самая низкая ночью -12,2 в 1979 году.

На западе Украины ясно. Температура воздуха ночью +6…+10 градусов, днем +13…+16 градусов.

Карпатах без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины без осадков. Температура воздуха ночью +4…+8 градусов, днем +10…+13 градусов.

В центре Украины ясно. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

На востоке Украины ясно. Температура воздуха ночью -1…+1 градуса, днем +12…+14 градусов.

На юге Украины ясно. Температура воздуха ночью +4…+10 градуса, днем +11…+16 градусов.

В Крыму ясно. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Также сегодня, 4 ноября, православные отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Богородица считается заступницей всех женщин и особенно невест. Поэтому на Казанскую часто играют свадьбы (считается, что такой брак будет удачливым и счастливым).

Как сообщала "Страна", стала известна точная дата, когда в Украине выпадет первый снег.

Ранее синоптик показала фото антициклона Yogi, который сохраняет в Украине теплую туманную погоду.