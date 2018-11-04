На Воздухофлотском проспекте Киева, напротив посольства России, произошло ДТП. После столкновения двух легковушек одна из перевернулась и стала вверх колесами.

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

По словам свидетелей, BMW летел по встречке, а потом резко начал перестраиваться на свою полосу, при этом задев Chevrolet. После чего красный BMW перевернулся.

При этом пострадавших в аварии нет. Водителя BMW свидетели происшествия вынули из автомобиля и определили, что он в состоянии алкогольного опьянения. А пассажир, находившийся в той же машине, убежал еще до приезда полиции.

Шевроле же оказался лишь слегка помятым.

Напомним, сегодня произошло тройное ДТП на бульваре Дружбы народов - при въезде на мост Патона.

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