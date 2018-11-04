Суд в Борисполе арестовал еще двух подозреваемых в нападении на квартиру лидера С14 Сергея Мазура. Об этом написал сам Мазур на своей странице в Facebook.

Андрей Верченко - вероятный исполнитель - получил два месяца в СИЗО, а Руслан Бальянов, которого подозревают в продаже гранаты - то же самое, но с правом выйти под залог в 145 тысяч гривень.

Таким образом сегодня арестованы четверо подозреваемых.

Суд над пятым фигурантом покушения на координатора С14 Сергея Мазура состоится 12:00 в понедельник, 5 ноября. Имя злоумышленника - Исаенко Дмитрий.

По его словам, ему инкриминируют продажу оружия и боеприпасов. "Также активно занимается сбытом наркотиков", - добавил Мазур.

Напомним, сегодня Бориспольский горрайонный суд Киевской области назначил два месяца пребывания в СИЗО четырем подозреваемым в покушении на координатора С14 Сергея Мазура.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в результате взрыва, который произошел ночью с 9 на 10 октября в Борисполе, пострадал 61-летний отец Мазура.

По словам начальника ГУ Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, в ходе обысков у задержанных было изъято оружие и боеприпасы. "Мы задокументировали причастность этих людей к покушению на руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура... В настоящее время проходит суд по избранию меры пресечения", - сказал он, уточнив, что мера пресечения пока избирается трем участникам преступления.