Главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви Макарий не смогут участвовать в выборах на высшую должность в гипотетической новой украинской церкви.

Так считает управляющий делами УПЦ Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает УНН.

"Сбор некого объединительного собора, насколько нам известно, было одним из условий получения Томоса, то есть без этого собрания не понятно, кому этот документ выдавать, даже после того, как этим структурам (Киевскому патриархату и УАПЦ) придали некий легитимный образ", - сказал он.

"Есть информация о письме с Фанара (квартал в Стамбуле, где располагается резиденция Константинопольского патриарха - ред.), направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий", - добавил митрополит.

"Произойдет или не произойдет это собрание так называемых иерархов, сказать трудно, потому что таких попыток уже было несколько в нашей недавней истории. Тут можно вспомнить слова из басни Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь". Но, возможно, для реализации уже конкретных указаний их заставят собраться", - отметил управляющий делами УПЦ.

Он считает, что иерархи УПЦ МП в большинстве своем откажутся от участия в объединительном соборе.

"Часто фигурирует список из десяти имен иерархов УПЦ, но это фейк", - подчеркнул митрополит. По его словам, если же кто-то все-таки будет участвовать в подобных собраниях, то по церковным правилам они могут быть запрещены в служении.

Ранее сообщалось, что сегодня Петр Порошенко и Варфоломей подписали документ о сотрудничестве Украины и Вселенского патриархата.

"Страна" разбиралась, что это соглашение может означать.