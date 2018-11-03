В распоряжении "Страны" оказалось оперативное видео задержания Николая Щура - вице-президента Федерации бокса Киева.

На ролике видно, как спецназ после пререканий у двери врывается в дом к Щуру и валит его на пол. Отметим, что бизнесмен сам открывает полиции дверь.

Ему кричат "Руки за спину!", на что Щур говорит, что рука у него поломана и не отводится назад. В ответ его бьют, но потом соглашаются надеть наручники спереди. Перед тем, как его собираются увозить, вице-президент Федерации бокса просит выпустить из дома его собаку, чтобы она могла справить нужду.

Как сообщала "Страна", Щура задержали 30 октября - боксер и бизнесмен проходит подозреваемым по делу о стрельбе, которая произошла 26 октября возле развлекательного заведения на Большой Васильковской в Киеве.

Отмечается, что конфликт случился около 23:00 26 октября. Злоумышленник, имени которого полиция не назвала, избил двоих мужчин, а также выстрелил в одного из них и скрылся на иномарке.

На данный момент ему уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. На данный момент он находится под ночным домашним арестом.

"Украинская правда" в тот же день сообщила, что подозреваемым является вице-президент Федерации бокса Киева бизнесмен Николай Щур.

По данным правоохранителей, мужчина уже фигурировал в другом криминальном деле. В январе прошлого года в Киеве он избил патрульного. Тогда он прибыл на место происшествия по просьбе своей подруги, которую остановили полицейские, подозревая ее в пьяной езде. После данного инцидента обвинительный акт в отношении подозреваемого по факту насилия в отношении работника правоохранительных органов был направлен в суд для принятия соответствующего процессуального решения.

Отметим и то, что Щур является экс-супругом известной модели Снежаны Онопко. Они расстались чуть менее года назад. Перед тем, как выйти замуж за Щура, Онопко встречалась с олигархом Александром Онищенко.

Летом "Страна" разбиралась, за что под Киевом расстреляли машину вице-президента федерации бокса.