Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

По предварительным данным, погибло не менее 15 сирийцев. Отмечается, что авиация атаковала форпост ИГИЛ, однако удары были нанесены по домам местных жителей.

Как ранее сообщала "Страна", в конце октября Турция нанесла артиллерийский удар по позициям курдов в Сирии.

По данным Анкары, зона прицела представляет собой "стратегически важную высоту", с которой просматривается граница с Турцией.

Еще мы писали, как в Йемене под авиаудар коалиции попал автобус с детьми, в результате чего погибли 20 человек.