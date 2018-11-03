NASA и Европейское космическое агентство опубликовали первое видео из космоса с разрешением 8 тысяч пикселей.

Ролик сняли на борту Международной космической станции с помощью камеры Helium 8K компании RED. Она позволяет записывать видео с разрешением 8192 на 4320 пикселей.

Видео опубликовано на YouTube-канале космического Агентства.

Ролик показывает, как астронавты живут на станции, работают и проводят эксперименты. В частности, зрители могут увидеть секвенирование ДНК и сравнение растений, выросших в космосе с растениями, выросшими на земле.

Ранее сообщалось, что SpaceX впервые доставит американцев на МКС в следующем году.

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