В американском Балтиморе произошло частичное разрушение сортировочного центра Amazon. В результате этого происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает CNN.

Спасатели работают на месте происшествия и пытаются установить, остался ли еще кто-то под завалами.

Представители власти не называют возможные причины обрушения, однако очевидцы отмечают, что перед разрушением здания в городе была непогода. Из-за шторма обвалилась стена.

В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.

Ранее "Страна", что в Мексике обрушилось здание торгового центра, в результате чего погибли люди.

Еще мы писали, как во Флориде вертолет рухнул на автомобильную стоянку, два человека погибли.