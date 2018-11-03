В США обрушилось здание компании Amazon, есть погибшие
В американском Балтиморе произошло частичное разрушение сортировочного центра Amazon. В результате этого происшествия погибли два человека.
Об этом сообщает CNN.
Спасатели работают на месте происшествия и пытаются установить, остался ли еще кто-то под завалами.
Представители власти не называют возможные причины обрушения, однако очевидцы отмечают, что перед разрушением здания в городе была непогода. Из-за шторма обвалилась стена.
В районе, где расположен центр, прошли грозы с порывами ветра и сильным дождем.
Ранее "Страна", что в Мексике обрушилось здание торгового центра, в результате чего погибли люди.
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