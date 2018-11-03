В Киеве на бульваре Дружбы народов случилось тройное ДТП. Столкнулись автомобили Pegeout, Volkswagen и Opel.

Авария произошла около 19:00 3 ноября, сообщает "Информатор" с места происшествия.

По предварительной информации, Volkswagen Caddy и Opel Astra двигались по крайней левой полосе в сторону моста Патона, когда неизвестный подрезал старый Caddy. Водитель не справился с управлением, автомобиль снесло на встречку. Там он столкнулся с Pegeout 206, после чего их догнал и Astra. Детали случившегося подтвердили очевидцы.

За рулем Opel находилась девушка, в остальных автомобилях водителями были мужчины. В старом немце также присутствовала пассажирка. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

Первой на инцидент прибыла «скорая». Но помощь врачей никому не понадобилась. Через час после столкновения, полиция все еще не добралась до места столкновения, чтоб оформить ДТП. Участники аварии не могли подробно объяснить причину аварии, так как находились в состоянии аффекта.

У всех автомобилей повредилась передняя часть. Volkswagen Caddy пострадал больше всех. Причины происшествия установит следствия.

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