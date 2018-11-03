Народная артистка России Татьяна Васильева госпитализирована в Москве в Институт имени Склифосовского с травмой головы. Об этом сообщают Iz.ru.

По словам актрисы, 3 ноября ей защемило голову дверями вагона в московском метро.

"Я сейчас в Склифосовского. Будут делать мне МРТ, КТ и всё такое. Надо осторожнее быть, потому что не предупреждают у нас в метро, что двери закрываются", - говорит Васильева.

Артистка отметила, что инцидент произошел утром при большом скоплении людей. Она просто не успела зайти в вагон.

"Открылись двери. И одни старались выйти, другие старались войти. Я была одна из тех, кто должен был войти. Некоторые успели войти, некоторые нет. Кто не вошел – это была я", - сказала актриса.

По словам Васильевой, удар дверей пришелся на голову и был очень болезненным.

Васильева в основном известна зрителям по роли в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

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