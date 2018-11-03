Экипаж арестованного 1 ноября в Мариуполе грузового судна оказался преимущественно украинским, а груз принадлежал бельгийской компании.

По информации "Таймера", экипаж судна - смешанный, причем большую часть его составляют украинцы, а гражданином России является лишь 2-й помощник капитана. Сам же капитан является гражданином Украины.

Кроме того, судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура.

Еще груз на судне предназначался для бельгийской компании и транспортировался в режиме "free on board". Это значит, что фактически груз перешел в собственность получателя в момент доставки в порт погрузки: в этот момент получатель расплачивается с поставщиком, и после этого дальнейшая доставка груза лежит уже на его ответственности.

В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой–либо ущерб России или предприятиям так называемой "ДНР", которые (как утверждает Генпрокуратура, - Прим. Ред.) произвели металл, обнаруженный на борту судна.

Как сообщалось, Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о аресте в порту Мариуполя крупной партии листового проката с Алчевского меткобмината, который находится на территории так называемой "ЛНР". Он назвал это "нашим ответом санкциям".

"Наш ответ "санкциям". В порту Мариуполя арестовано более 3 000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии в Бельгию. Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма", - написал Юрий Луценко.