Гранату в квартиру координатора С14 Сергея Мазура, по мнению полицейских, бросил бывший боец "Азова".

Об этом говорится в сюжете ТСН, размещенное в YouTube.

Телеканал показал оперативное видео, снятое спецназовцами: посреди дороги они остановили BMW серого цвета без номеров и вытащили из-за руля парня. У задержанного достали пистолет, в авто нашли металлические трубы, гранату и обрез.

Полицейские на брифинге рассказали, что за рулем был именно тот, кто несколько недель назад с сообщниками бросил гранату в дом координатора радикальной организации С14 – когда-то военнослужащий полка "Азов", а теперь исполнитель преступлений за деньги.

"Финансирование – $3 тысячи. Причина – общественная деятельность С14, Сергея Мазура", - пояснил руководитель полиции Киевщины Дмитрий Ценов.

Как сообщалось, происшествие произошло в ночь на 10 октября в Борисполе. Несколько мужчин с помощью лестницы залезли в окно и швырнули гранату в квартиру. Самого Сергея Мазура она не ранила, а вот его отец получил повреждения – мужчину госпитализировали.

Сегодня подозреваемых по этому делу начали брать под стражу. Четверо уже арестованы, а рассмотрение меры пресечения по пятому перенесли на понедельник.