Народный депутат Виктор Развадовский получил доход от продажи недвижимого имущества на сумму 7,5 млн грн. Такая информация содержится в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает "Радио Свобода".

Развадовский является народным депутатом нескольких созывов (3-го, 4-го, 7-го и 8-го созывов), имеет звание генерал-полковника милиции, а также является доктором юридических наук.

В декларации за 2017 год указано, что парламентарий задекларировал земельный участок и дом в Стоянцы (Киевская область), две квартиры, гараж, машиноместо, место для яхтсмена, трое ценных швейцарских часов Patek Philippe, Jaeger LeCoultre и Ulysse Nardin, два люксовые автомобили Land Rover Range Rover и BMW Alpina B7 (оба 2017 выпуска), а также большое количество наличных - $980 тысяч, 235 тысяч евро, 800 тысяч грн, 81 тысячу польских злотых.

По состоянию на начало 2018 года этот парламентарий приобрел три машиноместа за 1,2 миллиона гривен у Общества с ограниченной ответственностью "Фотон Лизинг".

Ранее "Страна" сообщала, что президент Петр Порошенко задекларировал еще более миллиона гривен доходов.

Еще мы писали, что Верховный суд отказался рассекретить декларации руководства СБУ.