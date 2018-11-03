В Киеве прошел съезд Социалистической партии, которую с недавних пор возглавляет бывший советник Арсена Авакова Илья Кива. Съезд выдвинул Киву кандидатом в президенты на предстоящие выборы 31 марта 2019 года.

Кроме того, партия на съезде решила поменять символику, сообщает пресс-служба политсилы. Теперь символом социалистов станет кулак.

"Для меня это тяжелый крест и ответственность. Я буду делать ошибки, хочу вам сразу об этом сказать. Но я буду бороться, буду работать над собой", - сказал Кива.

По его словам, "кулак всегда олицетворял борьбу и единство. Этот кулак – залог победы над злом, коррупцией, преступностью. Кулак – это то, что сохранит наше будущее", - отметил Кива.

В Facebook у новоиспеченного кандидата появилось фото в подтверждение его слов. Кива характерным образом выбрасывает руку, сжимая ладонь в кулак.

Предыдущий съезд Соцпартии проходил в феврале. Мы уже сообщали, как Илья Кива навел в ней "железный порядок".

Отметим, что часть социалистов оспаривает его право быть главой партии.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой объявил, что идет в президенты.