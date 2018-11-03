Фанаты "Шахтера" во время матча 1/8 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Олимпик" (3:2), который состоялся в Харькове на ОСК "Металлист" скандировали обидные речевки в адрес футболиста гостевой команды Алексея Гая.

"Ватный ватный Леша Гай. В рашку рашку уезжай", - кричали фаны.

Напомним, 12 октября Гай подписал с "Олимпиком" контракт до конца текущего сезона. Ранее игрок, которому 6 ноября исполнится 36 лет, выступал за российскую команду "Кубань" и публиковал неоднозначные заявления.

Так, например, он не считает Россию страной агрессором. "Не считаю Россию агрессором. Я свечку не держал. Я был в России и не увидел, что люди хотят уничтожить Украину", - считает футболист.

«Ватный ватный Леша Гай,

В рашку рашку уезжай...».



Это первый «привет». pic.twitter.com/2BRpofyvpx — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 31 октября 2018 г.

Ранее "Страна" рассказывала, что сегодня футбольный клуб "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины и практически обеспечил себе чемпионство в 2018 году.