Прокуратура АР Крым сообщила бывшему главе Апелляционного суда АР Крым, которого сегодня задержали в Киеве, о подозрении в совершении деяний, содержащих признаки государственной измены еще 11 июля 2018 года.

Как информирует пресс-служба прокуратуры, чиновника подозревают в совершении действий предусмотренных ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Следствие и процессуальное руководство в этом производстве осуществляет прокуратура АР Крым при оперативной поддержке Службы безопасности.

Прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов прокомментировал задержание: "Мы реализуем принцип неотвратимости наказания в отношении тех должностных лиц, которые предали Украину и своими действиями пытались, или пытаются способствовать аннексии Крыма. Мы все видели насмешки над украинским законодательством задержанного, знаем о его содействии в переходе судей Крыма к работе по законам страны-оккупанта, и хотим напомнить, что оценка украинского суда рано или поздно будет дана всем действиям чиновников-коллаборационистов".

Сейчас бывшего судью доставляют в Голосеевский районный суд города Киева для избрания меры пресечения.

Прокуратура АР Крым будет ходатайствовать о содержании подозреваемого под стражей на время проведения досудебного расследования.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев пообещал не сажать за госизмену всех госслужащих Крыма. По словам начальника управления прокуратуры АРК Светланы Блудовой, госслужащих с украинским паспортом, которые находятся в Крыму, не будут преследовать за госизмену.