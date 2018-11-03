Причиной падения истребителя МиГ-29М/М2 в Египте стала техническая неисправность. Об этом сообщили в египетской армии, передает Коммерсант.

"Истребитель потерпел крушение в ходе полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета, пилот спасся", - говорится в сообщении.

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сообщили в российской Объединенной авиастроительной корпорации.

Напомним, египетский контракт на МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет: 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в $2,5 млрд.

Как сообщалось, 3 ноября в Египте во время тренировочного полета разбился российский истребитель МиГ-29М.