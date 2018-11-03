Бориспольский горрайонный суд Киевской области назначил два месяца пребывания в СИЗО двум подозреваемым в покушении на координатора С14 Сергея Мазура. Об этом сам Мазур написал на своей странице в Facebook.

"Первый пошел. Олегу Акимову 2 месяца СИЗО. Этот тот, кто бросал гранату в мою комнату", - написал он.

Два часа спустя Мазур сообщил, что арестовали еще одного подозреваемого: "Второму исполнителю, другу гранатометчика Акимова Андрею Павленко тоже 2 месяца СИЗО".

Фото: facebook.com

По словам координатора С14, сейчас продолжается заседание по избранию меры пресечения третьему подозреваемому. Также сегодня суд должен избрать меры пресечения остальным подозреваемым в совершении преступления - всего их пять.

Ранее сообщалось, что полиция задержала трех человек по подозрению в покушении на руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура. Сегодня стало известно о пяти задержанных. По предварительной версии, мотив совершения преступления – общественная деятельность Мазура.